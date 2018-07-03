Muharrem İnce'nin popüler şarkısı: Çıkmışsın yenmiş

Defalarca yenilgi almasına rağmen koltuğu bırakmamakta ısrar eden Kemal Kılıçdaroğlu, dün Muharrem İnce ile görüştü. Görüşmenin ardından bugün Muharrem İnce kameraların karşısına geçti ve "Onursal başkanlık teklifi ettim." dedi.

KOLTUK SEVDASI

Ancak İnce, Kılıçdaroğlu'na açık açık koltuğu bırakmayı teklif etmiş olsa da Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdası İnce'yi alt ediyor.

"ÇIKMIŞSIN YENMİŞ"

Yaşanan bu gelişmeler Muharrem İnce'nin sözlerinden hazırlanan şarkıyı yeniden akıllara getirdi: "Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş... Ayıp ya."

Muharrem İnce: Çıkmışsın yenmiş şarkı versiyonu VİDEO