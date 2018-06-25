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Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş çarkı

Seçim süreci boyunca ikinci tur hesapları yaparak Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen İnce, böyle bir söylemi olmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 12:32..
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Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş çarkı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkan Muharrem İnce, aldığı seçim yenilgisini değerlendirdi.

Seçim sonuçlarını kabul ettiğini belirten İnce, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BEN BÖYLE BİR ŞEY DUYMADIM"

Terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın hatırlatılması üzerine sözlerine başlayan İnce, partisinin hiçbir zaman Selahattin Demirtaş'ın özgür olmasına yönelik bir söylemi olmadığını söyledi.

İnce, "CHP hiçbir zaman Selahattin Demirtaş'ın özgür olmasına yönelik hiçbir söylemi olmadı, en azından ben böyle bir şey duymadım." diye konuştu.

Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş çarkı

YARDIMCILIK SÖZÜ

Oysa, Muharrem İnce ikinci tur hesapları yaparak Selahattin Demirtaş'ı Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağını söylüyordu.

CEZAEVİ ZİYARETLERİ

CHP'li milletvekilleri de Selahattin Demirtaş'a özgürlük çağrıları yapıp sürekli cezaevine ziyarete gidiyordu.

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