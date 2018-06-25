Muharrem İnce'nin sıradaki hedefi genel başkanlık

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerinde Erdoğan'a yenilmesinin ardından bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

GENEL BAŞKANLIĞA ADAY MISINIZ SORUSU

İnce açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız, bundan sonra ne yapacaksınız" sorusuna İnce, "Boşuna yorulmayın, istediğiniz kadar sorun cevap vermeyeceğim. Parti içi konuları sizinle konuşmayacağım.

"GEREKEN YOLU BULURUM"

16 yıl milletvekilliği yapmış birinin, illa milletvekili olmasına gerek yok. 16 yıl vekillik yapmış birisi zaten, yapması gerekenleri de, onun yollarını da bulur. Siyasi kadrolarda bulunmuş bir insan mücadelenin yolunu bulacaktır." yanıtını verdi.