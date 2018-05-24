Muharrem İnce'nin verdiği pozlar

Türkiye 1 ay sonra cumhurbaşkanı ve milletvekilllerini seçmek için sandık başına gidecek. Bu seçim için muhalefetin ardından AK Parti'de bugün Ankara'da startı verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vakit Türkiye Vakti" sloganıyla çıktıkları bu yolda seçim beyannamesini açıkladı.

ERDOĞAN PROJELERİ ANLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'dan sonra yapacakları projeleri tek tek anlatırken milletvekilllerini de kamuoyuna tanıtttı.

MUHARREM İNCE POZ VERİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Muharrem İnce ise meydanlarda birkaç projeyi sürekli tekrar etmesinin dışında bisiklete veya traktöre binerek halktan imajı veriyor. Bugün ise ayakkabı boyacısının sandığının başına oturarak 'halktan biriyim' mesajı vemeye çalışıyor.

Muharrem İnce, bisiklette traktörde boya sandığında VİDEO