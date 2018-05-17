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Muharrem İnce: Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, canlı yayında yaptığı açıklamalarla akıllarda soru işaretleri doğurdu.

Haber Merkezi | 17.05.2018 - 00:10..
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Muharrem İnce: Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek

FOX TV'de Fatih Portakal'ın sunduğu 'Liderler' programına katılan Muharrem İnce, gazetecilerin sorularını yanıtladı, seçim vaatlerini anlattı.

Muharrem İnce'nin bazı sorulara verdiği yanıtlar dikkat çekti.

Muharrem İnce: Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek

"ÖZAL NASIL GİTTİYSE, ERDOĞAN DA ÖYLE GİDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybederse gidip gitmeyeceği sorusuna, "Kaybederse nasıl gitmez, Süleyman Demirel 6 kere nasıl gittiyse öyle gidecek" dedikten sonra, Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın şüpheli bir şekilde ölümünü 'unutarak' "Turgut Özal nasıl gittiyse o da öyle gidecek" sözlerini sarf etmesi, hemen ardından FOX TV'nin de bu sözlere KJ'de yer vermesi, sosyal medyada tepki aldı.

Muharrem İnce: Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek

DOLARI NASIL DÜŞÜRECEK

Döviz kurundaki yükselişe nasıl çözüm bulacağına dair bir soruya da yine ilginç bir karşılık verdi:

"Hiçbir şey yapmasam dolar kendiliğinden düşecektir."

Muharrem İnce: Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek

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