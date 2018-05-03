taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.207
USD
4,1996
EURO
5,0406
ALTIN
177,78
PETR
73,0300

Muharrem İnce'ye adaylığı soruldu

Muharrem İnce'nin adaylığı kesinleşti, Özgür Özel'in üzüntüsü yüzüne yansıdı.

Haber Merkezi | 03.05.2018 - 13:45..
  1. Haberler
  2. Gündem
Muharrem İnce'ye adaylığı soruldu

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin adaylığı neredeyse kesinleşti. Tebrikleri kabul eden ve CHP grup toplantısı öncesi salonda alkışlarla karşılanan İnce, heyecanlı görünüyordu.

Aday olması muhtemel isimlerden olan Özgür Özel ise, İnce'nin adaylığının kesinleşmesiyle, "Erdoğan'ı çıldırtacak aday" diyerek kendini kastettiği cümleleri yuttu. Özgür Özel'in üzüntüsü yüzüne yansıdı.

Özel: Erdoğan'ı en çıldırtacak adayı açıklayacağız VİDEO

Muharrem İnce'ye adaylığı soruldu

"ACELE ETMEYİN" DEDİ

Muharrem İnce, kendisinin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddialara ilişkin grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Muharrem İnce'ye adaylığı soruldu VİDEO

KESİCİ "ADAYIMIZ MUHARREM İNCE" DEMİŞTİ

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olacağına ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine İnce, "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir şey beklemeyin. Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak." açıklamasını yaptı.

Muharrem İnce'ye adaylığı soruldu

"DUYDUĞUM KADARIYLA İNCE ADAY OLACAK"

İlhan Kesici de basın mensuplarının soruları üzerine, "Bana bir mesaj yok ama benim duyduğum kadarıyla Muharrem İnce aday olacak. Ben bir şey açıklamış olmadım, öyle duydum. Sabah İnce'yi telefonla aradım, tebrik ettim. 'Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti." yanıtını verdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İlhan Kesici, Muharrem İnce'yi tebrik etti
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen İlhan Kesici, Muharrem İnce'nin adaylığını kutlayan ilk isim oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsung tesislerini gezdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsung Dijital Şehri'ni ziyaret etti.
Erdoğan'ın adaylık başvurusunu Yıldırım ve Bahçeli yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık başvurusunu, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli, cuma günü saat 11.00'de YSK'ya giderek birlikte yapacak.
Başbakan Yıldırım teşekkür ederken duygulandı
Başbakan Binali Yıldırım AK Parti grup toplantısındaki konuşması sırasında duygusal anlar yaşadı, gözleri doldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Londra'da patlama: 30'dan fazla yaralı var

Londra'da patlama: 30'dan fazla yaralı var

137
Yiğit Bulut, genel af istedi

Yiğit Bulut, genel af istedi

535
Muharrem İnce'ye adaylığı soruldu

Muharrem İnce'ye adaylığı soruldu

207
Roma'dan Salah'a mesaj var

Roma'dan Salah'a mesaj var

13
CHP'nin aday anketinin sonuçları

CHP'nin aday anketinin sonuçları

105
İlhan Kesici, Muharrem İnce'yi tebrik etti

İlhan Kesici, Muharrem İnce'yi tebrik etti

153
Roma'yı hakem yaktı

Roma'yı hakem yaktı

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM