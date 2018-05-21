Muharrem İnce'ye yakın isimlerin üzeri çizildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultaylarda vazgeçilmez rakibi olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce'ye karşı büyük bir operasyon başlattı.

MUHALEFETİN SESİNİ KESTİ

İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin kaybedilmesiyle partideki en büyük rakibini saf dışı bırakmış olacak.

CHP Lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanma ihtimalinin çok yüksek olduğu seçimlerde Muharrem İnce'yi aday göstermekle de yetinmedi.

24 Haziran'da yapılacak seçimler için 2 gün boyunca eve kapanarak listeleri hazırlayan Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin parti içerisinde tutunacağı isimleri de sahanın dışına itti.

İNCE'YE YAKIN 10 İSİM

Muharrem İnce'ye yakınlığıyla bilinen; Namık Havutca, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Bülent Bektaşoğlu, Mehmet Göker, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan listeye giremedi.

Muharrem İnce'nin ekibinden listeye sadece Emre Köprülü, Yaşar Tüzün ve Tanju Özcan girebildi.