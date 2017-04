Muharrem Nureddin Coşan kimdir?

Muharrem Nureddin Coşan, 2 Haziran 1963 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Babası Nakşibendi tarikatine bağlı İskenderpaşa topluluğunun lideri Mahmud Esad Coşan'dır. Nureddin Coşan, 1981 yılında Ankara İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bir süre okuduktan sonra, Suudi Arabistan Kral Fahd Üniversitesi Arap Dil Enstitüsü’nde Arapça eğitimi gördü. Coşan, 1987 yılında ABD'ye gitti. New York’taki The College of Saint Rose’da işletme eğitimi alarak buradan mezun oldu. Mezuniyetinin sonrasında aynı bölümde master yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra bir süre ticaretle uğraştı. 1996 yılından itibaren, Server Holding'in yöneticiliğini ve İskenderpaşa topluluğunun hizmet işleri sorumluluğunu üstlendi. Babası ile birlikte Avustralya, Avrupa ve ABD'ye çeşitli, uzun seyahatler yaptı. Bu süre zarfında Mahmud Esad Coşan oğlunu ilim ve cemaat işleri yönünden yetiştirdi. İslami ilimler eğitimini babasından alan Coşan, hafızlığını da yine babası nezaretinde tamamladı. Nureddin Coşan, Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'nin (K.S) 4 Şubat 2001 tarihinde Avustralya'da geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetmesi sonucu, İskenderpaşa topluluğunun liderliğini üstlendi. 1988’de evlenen Muharrem Nureddin Coşan iki çocuk babası ve bir torun dedesidir. Muharrem Nureddin Coşan, iyi derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.