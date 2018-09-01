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Mühendislik bölümlerine talep az oldu

YKS yerleştirme sonuçlarına göre 128 bin boş kontenjandan 14 bini mühendislik fakülteleri olmak üzere 500 bin aday tercih yapmadı.

Haber Merkezi | 01.09.2018 - 10:17..
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) Yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 1 milyon 200 bin adayın tercih yapmasının ardından üniversitelerin lisans, ön lisans programları ile açık öğretim fakültesine (AÖF) 857 bin 240 öğrenci yerleştirildi.

MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ BOŞ KALDI

Sınava giren, başarılı olan 542 bin 333 aday tercih yapmayarak şansını gelecek yıla bıraktı. Üniversitelerdeki örgün eğitim verilen 839 bin 490 kontenjandan 710 bin 982'sine yerleştirme yapıldı.

Örgün lisans programlarına 394 bin 945, ön lisans programlarına ise 316 bin 37 aday yerleşti. Mühendislik bölümlerine geçene yıllara göre talep az oldu.

Mühendislik bölümlerine talep az oldu

SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNİN BAŞARISI

Yerleştirmede her 1.5 öğrenciden 1'ini yerleştiren Sosyal Bilimler liseleri ilk sırada geldi. Fen liseleri ise 1.8 öğrenciden 1'ini yerleştirerek ikinci en başarılı lise türü oldu

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