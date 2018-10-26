Muhsin Yazıcıoğlu davasında gerginlik

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 25 Mart 2009 tarihinde bindiği helikopterin düşmesi sonucu 5 kişiyle birlikte hayatını kaybetmesiyle ilgili, dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in yargılandığı dava Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, oğlu Furkan Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, ablası Maviş Ocak, düşen helikopterde hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, avukatlar ve partililer katıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Aynı zamanda FETÖ davasından Ankara Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Dursun Özmen de duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. İfadelerin ardından duruşma 18 Nisan'a ertelendi.

"BURADAN KALKIN"

Duruşma öncesi Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, Mustafa Destici'nin üzerine yürüdü. Gülefer Yazıcıoğlu, Destici'nin yanına yaklaşıp, yanındaki kadını da işaret ederek 'buradan kalkın' diye bağırdı.

Gülefer Yazıcıoğlu'ndan Mustafa Destici'ye sert tepki ViDEO

Mustafa Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu da "Ahlaksız herif, sen buraya ne yüzle geliyorsun" diye bağırdı. Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nun da Destici'ye tepki gösterdiği görüldü.