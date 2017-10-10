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Muhtar berber salonunda kurşun yağdırdı

Erzurum'da alacak-verecek davası berber salonunda gerçekleşen cinayet ile sona erdi.

10.10.2017 - 04:15
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Cinayet bugün saat 19.30 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Berber salonundan içeri giren muhtar Rafet Zengin, koltukta traş olan Tuncer Kacıroğlu'na içeridekilerin dehşet dolu bakışları arasında ateş ederek göğsünden vurdu.

Muhtar berber salonunda kurşun yağdırdı

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Berber ve salonda bulunanlar korku içinde kaçışırken Rafet Zengin, Kacıroğlu'nun yanına gidip iddiaya göre 13 el daha ateş etti. Tuncer Kacıroğlu, kanlar içinde yere yığılırken Rafet Zengin olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis, zanlıyı silahı ile birlikte yakaladı. Kendisinin Ömer Tepe köyü muhtarı olduğunu söyleyen Rafet Zengin, verdiği ilk ifadesinde gübre, tarla, yem alım satımından dolayı 1.5 milyon TL borçlandırıldığını ve dolandırıldığını öne sürdü. Rafet Zengin gözaltına alınırken, Tuncer Kacıroğlu'nun cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıdı.

Muhtar berber salonunda kurşun yağdırdı VİDEO

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