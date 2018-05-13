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Muhtarlar yetkilerinin genişletilmesini istiyor

Muhtarlar, imamlara verilen nikah kıyma yetkisinin kendilerine de verilmesini istedi. İndirimli ulaşım isteğinde de bulunan muhtarlar, arabulucu bir kurum olarak ilan edilme talebinde de bulundu.

AA | 13.05.2018 - 15:27..
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Muhtarlar yetkilerinin genişletilmesini istiyor

İstanbul Muhtarlar Federasyonu 3. Olağan Kongresi, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kongreye, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu (TMK) Genel Başkanı Akdeniz'in yanı sıra CHP milletvekilleri Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ile İstanbul'da görev yapan muhtarlar katıldı.

"EN ESKİ DEMOKRATİK KURUMUZ"

Kongrede konuşan Akdeniz, muhtarlıkların Türkiye'nin en eski demokratik kurumları olduklarını belirtti.

Muhtarlar yetkilerinin genişletilmesini istiyor

"İMAMLARA VERİLEN YETKİDEN BİZ DE İSTİYORUZ"

Akdeniz, konuşması sırasında hükümetten beklenti ve taleplerini de sıralayarak, "İmamlara verilen nikah kıyma yetkisinin muhtarlarda verilmesini istiyoruz. Seçimlerde hala muhtarların ellerinde, isimleri yazılı pusularla dolaşmasını uygun bulmuyoruz. Bu nedenle birleşik oy pusulası talebinde bulunuyoruz." diye konuştu.

İNDİRİMLİ ULAŞIM VE ARABULUCULUK

Muhtarlar için indirimli ulaşım isteğinde de bulunan Hüseyin Akdeniz, çözüm merkezleri haline getirmek istedikleri muhtarlıkların, arabulucu bir kurum olarak ilan edildiği taktirde yargı kurumlarının yükünü hafifletebileceklerini sözlerine ekledi.

Kongre sonucunda, seçime tek aday olarak giren mevcut Başkan Kadir Delibalta, yeniden İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanlığı'na seçildi.

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