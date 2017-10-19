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Muhtarlara tek tip kimlik kartı

İçişleri Bakanlığı tarafından 50 bin 253 muhtara tek tip kimlik kartı verilecek.

19.10.2017 - 13:08
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İçişleri Bakanlığı tarafından, 18 bin 309 köy ve 31 bin 944 mahalle muhtarına verilmek üzere, daha önceden valilik ve kaymakamlıklar tarafından düzenlenen ve ilçeden ilçeye farklılar gösteren kimlik kartları yerine tek tip kimlik kartları hazırlanıyor.

VALİLİKLER DAĞITACAK

İlk baskı bedeli İçişleri Bakanlığınca karşılanan kimlik kartlarının dağıtımı valilikler tarafından yapılacak.

GÜVENLİK UNSURLARI

Kimlik kartlarında hologram, soğuk mühür ve çıplak göz ile bakıldığında çizgisel görünen ancak mikro cihazlarla çizgiler içinde görülebilen küçük yazıların yer aldığı microtext gibi güvenlik unsurları bulunacak.

Muhtarlara tek tip kimlik kartı

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