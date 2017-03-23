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Muhtarlardan evet kampanyasına destek yürüyüşü

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 55 köy ve 6 mahalle muhtarı, halk oylamasında 'evet' oyu için destek yürüyüşü düzenledi.

23.03.2017 - 12:47
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Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı 55 köy ve 6 merkez mahalle muhtarı, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında "evet" oylarına destek için ilçede yürüyüş gerçekleştirdi.

BELEDİYENİN ÖNÜNE KADAR YÜRÜDÜLER

Keskin Ziraat Odası Başkanlığı önünde toplanan muhtarlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Beşir Atalay Caddesi'nden geçerek Keskin Belediyesi önüne kadar yürüdü.

Muhtarlardan evet kampanyasına destek yürüyüşü

EVET DESTEĞİ

Gazibeyli köyü muhtarı Mustafa Erkoç, burada gazetecilere yaptığı açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını göstermek ve "evet" kampanyasına destek için yürüyüşü düzenlediklerini söyledi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ"

Erkoç, "Her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Ölene kadar da muhtarlar olarak yanında olmaya devam edeceğiz. Allah izin verirse halk oylamasında da 'Evet' diyeceğiz. Ülkemizin, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için 'Evet' demek zorundayız. Bu mesele bütün Türkiye'nin meselesidir. Yeni sistem ile Türkiye büyüyecek ve güçlenecek." diye konuştu.

Yürüyüşe katılan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk de muhtarlara destek verdi.

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