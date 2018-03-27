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Muhterem Nur: Müslüm Gürses Sibel Can'a hayrandı

Muhterem Nur,, Ali Kırca’nın moderatörlüğünü üstlendiği “Hayat Meydanı” etkinliğinde anıldı.

Haber Merkezi | 27.03.2018 - 06:56..
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Beş yıl önce hayatını kaybeden Müslüm Gürses, pazar günü düzenlenen bir etkinlikte anıldı. Ezel Akay, Muhteşem Candan, Ahmet Selçuk İlkan ve Nurettin Soydan etkinliğe katılan isimlerdendi. Eşi Muhterem Nur ise acil bir operasyon için hastaneye kaldırıldığından etkinlikte yer alamadı. Nur, Gürses’in hayranlarını kırmamak için telefon bağlantısı ile hasta yatağından etkinliğe katıldı, Ali Kırca’nın sorularını yanıtladı.

Muhterem Nur: Müslüm Gürses Sibel Can'a hayrandı

"BUNU SİBEL BİLE BİLMEZ"

Müslüm Gürses’in hasretini hiçbir şeyin dindiremediğini söyleyen Muhterem Nur, şöyle dedi: “Sinema aşığı değildi ama sinemadaki bana aşıktı. Evlilik teklifini ben yaptım, öylece durdu ve ‘Neden olmasın’ dedi. Yıldırım nikahı ile hemen evlendik.” Nur, “Müslüm Baba’yı sevmeyen yok. Peki o hangi sanatçıları çok severdi?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Müslüm Gürses koyu bir Sibel Can hayranıydı. Onun sesini çok beğenirdi. Hep Sibel Can dinlerdi. Sibel bile bunu bilmez.”

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