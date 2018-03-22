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Muhteşem Yüzyıl oyuncusu uyuşturucuyla yakalandı

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Behram Paşa'yı canlandıran Adnan Koç, uyuşturucu baskınında gözaltına alındı.

İHA | 22.03.2018 - 15:39..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yönetmenliğini Denis Yeleonski’nin yaptığı Doğu-Batı adlı Rus dizisinde de oynayan ve ‘Muhteşem Yüzyıl’ adlı televizyon dizisinde oynadığı ’Behram Paşa’ karakteriyle dikkat çeken Adnan Koç’u, Ataşehir İçerenköy’deki bir kafeye düzenlediği baskınla yakaladı.

Koç, 3 kardeşi ve 1 arkadaşı ile üzerinde bulunan kokain maddeleri ile birlikte suçüstü yakalandı.

Muhteşem Yüzyıl oyuncusu uyuşturucuyla yakalandı

GÖZALTINA ALINDI

Polis, ‘torbacı’ olarak adlandırılan ve tanınmış isimlere uyuşturucu madde temin ettiği ileri sürülen Sinan B.’nin dizi oyuncusu Adnan Koç’a uyuşturucu madde temin ettiğini belirledi.

Torbacı Sinan B.’yi Avcılar’dan Ataşehir’e kadar takip eden polis, satıcının Adnan Koç’la İçerenköy’de bir kafede buluştuğunu belirledi. Uyuşturucu alışverişinin ardından operasyonu gerçekleştiren polis, Adnan Koç ile kardeşleri A. Koç, Ş. Koç, M.H. Koç, ile yanındaki arkadaşı M.P. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Muhteşem Yüzyıl oyuncusu uyuşturucuyla yakalandı

UYUŞTURUCUYU POLİSE VERMEMEK İÇİN DİRENDİ

Dizi oyuncusu Adnan Koç’un baskın sırasında üzerinden bir miktar kokain çıktığı ve bu uyuşturucuları polise vermemek için direnç gösterdiği öğrenildi.

Koç’a uyuşturucu madde kullanımına yer temin etmek ve uyuşturucu ticareti gerekçesiyle işlem yapılırken, torbacı Sinan B. de benzer suçtan tutuklandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen Adnan Koç, üç kardeşi ve diğer şüphelilerle birlikte adliyeye sevk edildi.

Muhteşem Yüzyıl oyuncusu uyuşturucuyla yakalandı

Muhteşem Yüzyıl oyuncusu uyuşturucuyla yakalandı

Muhteşem Yüzyıl oyuncusu uyuşturucuyla yakalandı

Muhteşem Yüzyıl oyuncusu uyuşturucuyla yakalandı

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