Mühürlenen işyerinin kapısına duvar örüp kumar oynadılar

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu İlçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki daha önceden yasa dışı tombala oynatıldığı gerekçesiyle kapatılan ve mühürlenen işyerinde yeniden tombala oynatıldığı bilgisini aldı.

Bunun üzerine ekipler işyerini fiziki takibe aldı. İçerde kumar oynatıldığını belirleyen ekipler işyerine baskın düzenledi.

KAPIYA DUVAR ÖRDÜ

İşyeri sahibi Mehmet Sani B.'nin 15 gün önce mühürlenen ruhsatsız işyeri kapısının önüne polis baskınına karşın tuğladan duvar ördüğü, müşterileri ise arka kapıdan içeri aldığı görüldü. Arka kapıdan baskın yapan polisler Mehmet Sani B.'yi 'kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak, mühür bozmak' suçundan gözaltına alındı.

11 BİN LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

İşyerinde yapılan aramalarda ise 1 adet tombala makinası, 80 adet tombala kartı, 550 adet pul, 2 adet el telsizi ile veresiye oyun oynayan oyuncuların borcunu gösterir defter sayfası ele geçirildi. Ayrıca tombala oynadığı tespit edilen 50 kişiye ise 'Kabahatler Kanunu'na' göre toplam 10 bin 950 lira para cezası kesildi.





















