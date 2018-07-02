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Müjdat Gezen: 16 yıldır kimse yetişmiyor

Tiyatrocu Müjdat Gezen, 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde sanatsal bir üretimin olmadığını savundu.

Haber Merkezi | 02.07.2018 - 15:31..
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Müjdat Gezen: 16 yıldır kimse yetişmiyor

Sanat anlayışını tamamen iktidar karşıtlığı üzerine bina eden ve bu yolla popülaritesini korumaya çalışan Müjdat Gezen, Cumhuriyet gazetesinin pazar ekine röportaj verdi.

Müjdat Gezen: 16 yıldır kimse yetişmiyor

"BENİM GİBİSİNİ BULAMAZLAR"

Gezen, Orhan Gencebay'ın reklam filmini bile yandaşlıkla bağdaştırarak yaptığı sanat eleştirilerinde kendisini göklere çıkarmayı da ihmal etmedi. Gezen, "Benim gibi sanatçı bulamazlar." dedi.

Müjdat Gezen: 16 yıldır kimse yetişmiyor

"16 YILDIR KÜLTÜR-SANAT YOK"

Tiyatroya ilgi duyan gençler yetiştirmek üzere kurduğu, işlettiği ve ders verdiği bir sanat okulu bulunan Müjdat Gezen, 16 yıldır kültür-sanat üretilmediğini iddia etti.

Müjdat Gezen: 16 yıldır kimse yetişmiyor

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