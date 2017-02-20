Müjdat Gezen'in kurduğu Kadıköy'de bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından benzin dökülerek yakıldı.

Olay sonrası maddi hasar oluşurken can kaybı ise yaşanmadı.

"SAKALLI BİR KİŞİ SALDIRDI"

Gezen olayla ilgili; "Bir kundaklama olayı. Görüntülerde de mevcut. Sakallı bir herif elinde benzin bidonu ile sokağa giriyor ve döküp ateşe veriyor. Polisin çalışması sürüyor. Umarım en kısa sürede aydınlatılır." açıklamasını yaptı.

İZMİR MARŞLI DESTEK

Bugün ise Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden yetişen sanatçılar ve destek olmak isteyenler olayın yaşandığı yere gitti.

Merkezin girişinde toplanan grup birlikte son günlerin popüler marşı olan İzmir Marşı'nı söyleyerek ve alkışlarla yakma olayına tepki gösterdiler.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne İzmir Marşlı destek VİDEO