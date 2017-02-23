Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli M.A.A. ifadesinde, bir televizyon kanalındaki programda Müjdat Gezen'in, Osmanlı padişahlarından Sultan II. Abdülhamid Han'ın torunu hakkında söylediği sözlere sinirlenip olayı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Sorgusunda, olaydan yaklaşık 2 saat önce evden ayrıldığını belirten şüpheli M.A.A, otomobiliyle akaryakıt istasyonundan şişeyle benzin alarak olayı tek başına gerçekleştirdiğini kabul ettiği bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne saldıran kişi adliyede VİDEO

TUTUKLAMA İSTEMİYLE SEVK EDİLDİ

M.A.A savcılık tarafından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüpheli sevk edilirken gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusu üzerine "Abdülhamid Han'ın torunu Esma Hatun'a laf söylediği için" diye cevap verdi.

"ALKOLÜN ETKİSİYLE YAPTIM"

Sanat Merkezi'ne saldıran şüpheli polisteki ifadesinde ise "Müjdat Gezen'in Osmanlı padişahlarından Abdülhamit Han'ın torununa hakaret ettiği için buna tepki olarak yaptım, alkollü olduğum için bunun etkisiyle olayı gerçekleştirdim" demişti.

GEZEN 'SAKALLI BİR HERİF' DEMİŞTİ

Öte yandan kundaklama olaydan sonra Müjdat Gezen saldırı için; "Bir kundaklama olayı. Görüntülerde de mevcut. Sakallı bir herif elinde benzin bidonu ile sokağa giriyor ve döküp ateşe veriyor. Polisin çalışması sürüyor. Umarım en kısa sürede aydınlatılır" diye konuşmuştu.