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Müjdat Gezen'den Atatürk'ü eleştirenlere sert sözler

Tiyatro sanatçısı Gezen, Atatürk'ü sevmeyen kişilerin yüzde 90'ının fiziki olarak çok çirkin olduğunu ifade etti.

01.11.2017 - 07:34
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Müjdat Gezen'den Atatürk'ü eleştirenlere sert sözler

Kemalist kimliğiyle tanınan Müjdat Gezen, Atatürk'e yöneltilen eleştirilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

DÜNYA KISKANIYOR

Atatürk'ün çok karizmatik bir lider olduğunu belirten Gezen, "Dünyanın kıskandığı bir lider" yorumunda bulundu.

FİZİKİ OLARAK ÇİRKİNLER

Atatürk'e yönelik eleştirilere dikkat çeken Müjdat Gezen, "Atatürk’ü sevmeyip eleştiren adamların yüzde doksanının fiziki olarak çirkin olduğunu görüyorum.

Müjdat Gezen'den Atatürk'ü eleştirenlere sert sözler

AŞAĞILIK KOMPLEKSİ VAR

Eleştirenlerin çoğunda aşağılık kompleksi var. Atatürk kadar kültürlü, vizyonlu, yakışıklı ve derin olamadıkları için çıldırıyorlar” ifadelerini kullandı.

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