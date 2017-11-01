Müjdat Gezen'den Atatürk'ü eleştirenlere sert sözler

Kemalist kimliğiyle tanınan Müjdat Gezen, Atatürk'e yöneltilen eleştirilerle ilgili açıklamalarda bulundu.
DÜNYA KISKANIYOR
Atatürk'ün çok karizmatik bir lider olduğunu belirten Gezen, "Dünyanın kıskandığı bir lider" yorumunda bulundu.
FİZİKİ OLARAK ÇİRKİNLER
Atatürk'e yönelik eleştirilere dikkat çeken Müjdat Gezen, "Atatürk’ü sevmeyip eleştiren adamların yüzde doksanının fiziki olarak çirkin olduğunu görüyorum.
AŞAĞILIK KOMPLEKSİ VAR
Eleştirenlerin çoğunda aşağılık kompleksi var. Atatürk kadar kültürlü, vizyonlu, yakışıklı ve derin olamadıkları için çıldırıyorlar” ifadelerini kullandı.