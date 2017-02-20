Müjdat Gezen'den yangınla ilgili ilk açıklama

Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin giriş kısmında yangın çıktı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, olay yerinde şişe ve plastik eldiven bulunduğu belirtildi.

SAKALLI BİR HERİF DEDİ..

Yangınla ilgili Sözcü'ye açıklama yapan Müjdat Gezen, saldırının failinin "sakallı" bir kişi olduğuna vurgu yaptı.

Gezen, “Bir kundaklama olayı. Görüntülerde de mevcut. Sakallı bir herif elinde benzin bidonu ile sokağa giriyor ve döküp ateşe veriyor. Polisin çalışması sürüyor. Umarım en kısa sürede aydınlatılır” şeklinde konuştu.