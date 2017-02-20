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Müjdat Gezen'den yangınla ilgili kendi çapında espiri

Müjdat Gezen, Kadkıköy'de kendi adını taşıyan sanat merkezine yönelik saldırıyla ilgili Kanal D Ana Haber'de Ahmet Hakan'a konuştu.

20.02.2017 - 23:15
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Müjdat Gezen'den yangınla ilgili kendi çapında espiri

Ahmet Hakan, Müjdat Gezen'e geçmiş olsun dileklerini iletirken Müjdat Gezen, "Bazı kişilere teşekkür etmek istiyorum" diyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza senin Genelkurmay Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Başımıza gelenler nedeniyle bizi arayıp geçmiş olsun dediler” ifadelerini kullandı.

"SEZER İLE BAŞBUĞ'U KASTETTİM"

Bu andan itibaren bir kez daha söz alan Müjdat Gezen, “Yalnız küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız derken Ahmet Necdet Sezer’i ve Genelkurmay Başkanımız derken de İlker Başbuğ’u kastettim. Umarım yanlış anlaşılmaz” dedi.

Müjdat Gezen'den yangınla ilgili kendi çapında espiri

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