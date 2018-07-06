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Mukaddes Emanetler emin ellerde

Hazreti Muhammed başta olmak üzere, daha önceki peygamberlere, halifelere ve sahabelere ait eşyaların yer aldığı Mukaddes Emanetler 501 yıldır büyük bir özenle Topkapı Sarayı'nda muhafaza ediliyor.

AA | 06.07.2018 - 15:10..
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Mukaddes Emanetler emin ellerde

Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen Mukaddes Emanetler, 501 yıldır Topkapı Sarayı'nda büyük bir özenle korunuyor.

Sonraki dönemlerde de sayısı sürekli artan ve saraydaki Has Oda'da sergilenen Mukaddes Emanetler arasında Hazreti Muhammed başta olmak üzere, daha önceki peygamberlere, halifelere ve sahabelere ait eşyalar bulunuyor.

HER GÜN ZİYARETÇİ AĞIRLIYOR

Mekke ve Medine'ye ait parçaların yanı sıra oradaki eserleri muhafaza etmek için yapılan kılıf, sanduka gibi eşyaların da sergilendiği Mukaddes Emanetler Dairesi"nde, 24 saat kesintisiz Kur'an-ı Kerim okunuyor.

Özel yöntemlerle muhafaza edilen eserlerin bulunduğu Topkapı Sarayı Müzesi, salı günleri hariç her gün ziyaretçilerini ağırlıyor.

Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı, Mukaddes Emanetler"in sergilendiği Has Oda'nın padişahlar tarafından bir dönem çalışma odası olarak kullandığını söyledi.

Mukaddes Emanetler emin ellerde

HAS ODA

Mustafa Sabri Küçükaşcı, 2. Mahmut döneminden itibaren bu alanın tamamen Mukaddes Emanetler'e tahsis edildiğine dikkati çekerek, "Mukaddes Emanetler'in burada bulunması için ayrıca ehemmiyet verilmiş. Eskiden Has Oda'da, ilk defa Fatih Sultan Mehmed yaptırdığı zaman, geceleri onun başında 'Has Odalı'lar nöbet tutarlarmış. 'Has Odalı' demek Osmanlı eğitim teşkilatı içeresinde en üst makama ulaşmış kimse demektir. Onun için hatta padişahlar da kendilerini 'Has Odalı' olarak saymaya başlamışlar. Geceleri padişahı koruyan 'Has Odalı'lar Yavuz Sultan Selim'in 'Mukaddes Emanetler'i Mısır'dan getirmesinden sonra Hırka-i Saadet'in yanında Kur'an-ı Kerim de okumaya başlamışlardır. Daha sonra bu Kur'an-ı Kerim okuma adeti günümüze kadar da devam etmiş." dedi.

Mukaddes Emanetler emin ellerde

RESTORASYON ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Fahreddin Paşa tarafından getirilen parçaların, Topkapı Sarayı'nın şu anda onarımda olan Hazine Bölümü'nde yer aldığını bildiren Mustafa Sabri Küçükaşçı, onarımın ardından sergilenmeye devam edeceğini dile getirdi.

Küçükaşcı, büyük bir özenle muhafaza edilen "Mukaddes Emanetler"in arasında, aslında sonradan "Mukaddes Emanetler"i korumak ve saklamak için yapılan özel mahfazalar, kılıflar, bohçalar, kutular, sandukalar gibi sanat eseri hüviyetinde eşyaların da bulunduğunu belirtti.

Mukaddes Emanetler emin ellerde

SARAY, ZİYARETÇİLERE DAHA ÇOK HİZMET VERECEK

Mukaddes Emanetler Dairesi'nde zamanla birtakım düzenlemeler yapıldığı bilgisini veren Küçükaşcı, en son düzenlemenin 2010'da gerçekleştirildiğini ve bugünlerde Topkapı Sarayı'nda, tarihinin en kapsamlı inşaat, restorasyon, güçlendirme, teşhir ve tanzim faaliyetlerinin yürütüldüğünü söyledi.

Küçükaşcı, çalışmaların Topkapı Sarayı'nın bütününü kapsadığının altını çizerek,"İnşallah yakın bir gelecekte Topkapı Sarayı bütün ihtişamıyla ziyaretçilere daha çok hizmet vermeye çalışacak. Buraya gelenler, burada daha çok vakit geçirecekler ve bir anlamda Osmanlı tarih ve kültürüyle bütünleşecekler." dedi.

Mukaddes Emanetler emin ellerde

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