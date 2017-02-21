Mükemmelliğe açılan kapı: Sur Yapı Excellence Koşuyolu

Sur Yapı’nın inşa ettiği Excellence Koşuyolu, İstanbul’da Koşuyolu’nun en değerli arazilerinden biri üzerinde yükseliyor. 57.700 metrekare inşaat alanı bulunan proje her anlamda mükemmelliği hedefleyen bir anlayışla tasarlandı.

YATIRIM BEDELİ 700 MİLYON LİRA

Koşuyolu’nun doğal dokusuna uygun alışveriş caddesinde birbirinden ünlü cafe & restoran alanları, ünlü bir spor markasının fitness merkezi, açık ve kapalı yüzme havuzu ile yürüyüş parkları da bulunuyor. Excellence Koşuyolu’nun yatırım değeri ise 700 milyon TL.

AVRASYA TÜNELİ'NİN YANI BAŞINDA

Projenin dokusu, mimarisi, lokasyonu, akıllı ev sistemleri ve malzeme seçimi “mükemmellik” çatısı altında buluşuyor. Bölgenin en değerli arazilerinden biri üzerinde yükselen Excellence Koşuyolu, yakın zamanda açılan Avrasya Tüneli'nin yanı başında yer alıyor.

Excellence Koşuyolu’ndan Avrasya Tüneli'ne girildiğinde Zeytinburnu - Topkapı yalnızca 15 dakika sürüyor. Aynı şekilde proje sakinlerinin Avrasya Tüneli ile Atatürk Havalimanı’na ulaşımı da çok kolay.

İLK 50 KONUT VE HOME OFİSİN METREKARESİ 15 BİN LİRADAN SATIŞTA

Konut seferberliği kapsamında bu çok özel proje için büyük fedakarlıkta bulunduklarını belirten Altan Elmas, "Bölgede fiyatlar Avrasya Tünelinin açılması ile %30'lara varan oranda arttı. Biz ise sadece 184 konutun bulunduğu Sur Yapı Excellence Koşuyolu projemizi konut seferberliği kampanyasına dahil ettik. 25 Bin TL ye yaklaşan m² fiyatlarının bulunduğu bölgede ilk 50 konut için m² sini 15.000 TL den satışa sunma kararı alarak önemli bir fırsat sunduk. Üstelik konut seferberliği kapsamında ‘’Olur Olur Bal Gibi Olur ‘’ kampanyamızın 0 faiz 0 peşinatlı ve 20 yıla varan vade seçenekleri de geçerli olacak" dedi.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE GÜVENİYORUM"

Altan Elmas 2016 yılında 650 milyon TL ciro elde ettiklerini belirterek, "2016 yılı zor bir yıldı. Ama herşeye rağmen biz aşağı yukarı yüzde 22'lik büyümeyle yılı kapattık Sur Yapı olarak. Bunu nasıl sağlıyoruz? Yani açıkçası ben Türkiye'nin geleceğine güveniyorum. Türkiye'nin de dinamizmine güveniyorum. Dünya küçük bir köye dönüştü. Dünyadaki tüm ekonomik faaliyetler Türkiye'deki faaliyetleri etkiliyor." diye konuştu.

"HERŞEYE SAHİP ÇIKAN BİR MİLLET VARSA SIRTINIZ YERE GELMEZ"

Elmas, 15 Temmuz darbe girişimine de değinerek, "2016 yılında hain bir darbe girişimi yaşandı. En başarılı şekilde atlatılmış ve bir şekilde üstesinden gelmiş bir millet var. Geleceğe nasıl bakmak gerekiyorsa 16 Temmuz'dan bakmak lazım. Yani herşeye sahip çıkan bir millet var. Her şeye sahip çıkan bir millet varsa sırtınız yere gelmez." dedi.