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Mulhouse'daki yangının faili suçunu itiraf etti

Fransa'nın Mulhouse kentinde geçen yıl çıkan ve iki Türk aileye mensup 6 kişinin hayatını kaybettiği yangının tutuklu sanığı, yangını bilerek çıkardığı itirafında bulundu.

Haber Merkezi | 19.10.2018 - 14:09..
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Kamu yayıncısı France 3'te yer alan habere göre, olayın faili 29 yaşındaki Aurelien Roellinger, bir yıl sonra itirafta bulundu.

1 Ekim 2017'de Bourtzwiller mahallesinde çıkan yangından sonra gözaltına alınan fail, olayın yaşandığı gece arkadaşlarıyla aşırı alkol aldığını, ardından sarhoş şekilde binaya gelip, giriş katındaki bebek arabasını ateşe verdiğini anlattı.

BİLEREK YAKILDI

Ertunç ve Aksu aileleriyle aynı binada oturan Roellinger'in ilk sorgusunda söylediği gibi yangının sigara izmaritinden dolayı çıkmadığı, failin çakmakla çevrede bulduğu gazete ve kağıt parçalarını tutuşturarak yangına neden olduğu belirtildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan uzmanlar, yangının sigara izmaritinden çıkma ihtimalinin olmadığını söylemişti. Roellinger'in avukatı, olay sırasında müvekkilinin sarhoş olduğunu ve geç saatte eve dönüp, içinde yaşamaktan nefret ettiği binayı ateşe verdiğini savundu.

KUNDAKLAMA KORKUSU

Yangından hemen sonra yakalanarak gözaltına alınan Roellinger'in ilk sorgusundan sonra hakkında adli soruşturma açılmıştı. Ömür boyu hapis istemiyle yargılanacak Roellinger'in gelecek yılın ilk aylarında hakim karşısına çıkarılacağı öğrenildi.

Yangın sonrası Mulhouse ve çevresinde yaşayan Türkler büyük tepki göstermiş, kundaklama ve saldırı endişesi yaşadıklarını bildirmişti.

Olayda 6,7,9 ve 11 yaşlarında 4 çocuk ve iki yetişkin hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

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