Mülksüz'lerin yazarı Ursala Le Guin'e dair

Ursala Le Guin denilince bütün kitapseverlerin aklına Mülksüzler gelir. Ünlü kadın yazarın 88 yaşında hayatını kaybetmesi üzüntüyle karşılandı. Bu yazımızda Le Guin’in eserleri, hayatı ve edebi kişiliği üzerine duracağız.

Amerika’da 21 Ekim 1929’da dünyaya gözlerini açan Ursala, bilim kurgu ve fantezi edebiyatının en büyük temsilcilerinden sayılmaktadır. Roman yazmakla yetinmeyen Ursala, şiir ve tiyatronun yanında çocuk edebiyatına da eğildi, eserler verdi.

Tarihler 1966’yı gösterdiğinde ilk romanını yayımlayan Ursala, edebiyat dünyasına merhaba dedi. 1962'de ise ilk öykü kitabını yazan Ursala, adını kısa sürede duyurdu.

Le Guen'nin eserlerinde ağırlıklı olarak Yunan mitolojisi ve varoluşçuluğun derin etkileri görülmektedir. Edebi hayatı boyunca pek çok ödülü almaya hak kazanan Ursala,’nın ismi ölümsüzler arasında yerini almıştır.

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Annesinin psikolog bir yazar olması Ursala’nın yazma süreci üzerinde ne kadar etkili olduğu tartışılır. Fakat yazarın entelektüel bir aileden geldiğini belirtmek lazım.

Kültürel çeşitliliğin oldukça fazla olduğu aile ortamı Ursala için önemli bir şans teşkil ediyordu. Ursala, Columbia Üniversitesi’ni bitirdi ve yüksek lisansını Fransa ve İtalya’da Orta Çağ ve Rönesans Dönemi Edebiyatı üzerine yaptı.

1951’de hayatını tarihçi Charles A. İle birleştiren yazarın bu evlilikten üç çocuğu oldu. Ursala Le Guin, bilim kurgu türünde yazmaya 1960’lı yıllarda başladı.

Yazmak dışında çeşitli üniversitelerde ders verdi, akademik çalışmalarda bulundu. Karanlığın Sol Eli romanıyla bilim kurgu alanında verilen Hugo ve Nebula ödüllerini kazandı.

Aldığı ödüllerle iyice tanınan ünlü yazar üretkenliğini devam ettirdi. Ursala’nın ününe ün katan eseri ise 1974’te yazdığı ünlü bilim kurgu romanı olan Mülksüzler olmuştur.

Mülksüzler ile aynı ödülü ikinci kez kazanan Ursala, eserlerinde kullandığı psikolojik ağırlıklı ögelerle bu tütün önemli temsilcisi oldu.

En Uzak Sahil adlı kitabıyla çocuk kitapları için verilen Amerika Milli Ödülü’ne değer görüldü. Edebiyat, psikoloji ve felsefeyi bir arada işleyen Ursala’nın karakterleri sıradan kahramanlardan uzak çizgidedir. Yazarın eserlerinin çoğunda görülen yaşlı karakterler Ursala’nın özel tercihi olarak sayabiliriz.

Romanlarında kullandığı farklı metaforlarla okurlarını farklı dehlizlerde gezdirmekle bilinen usta yazarın kaleminden dökülen satılarda dışlanmışlık ezilmişlik ve çaresizlik hâkimdir. Hayatı boyunca üretkenliğini sürdüren Ursala, bunu ortaya koyduğu değerli eserlerle kanıtlamıştır.

Romanlarında, öykülerinde, şiirlerinde, kullandığı yalın ve sade dil Ursala’yı geniş okur kitlesine ulaştırmıştır. Hem kadın erkek ilişkileri üzerine hem de çocukların ergenlikten gençliklerine kadar olan süreçleri farklı metotlarla açıklamaya çalışmıştır.

Ergül Tosun

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