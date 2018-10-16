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Mülteci dramını parodiyle gösterdiler

Fransız bir grup mülteci yanlısı, ülkelerinde yaşanan mülteci dramını gözler önüne sermek için bir parodi yayınlayıp sosyal medyada paylaştı.

Haber Merkezi | 16.10.2018 - 15:08..
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  2. Avrupa
Mülteci dramını parodiyle gösterdiler

Avrupa'nın mülteciler konusundaki duyarsız tavrı, tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştiyor. Göçmenlere sınırlarını kapatan ülkeler bir yana, Avrupalıların mültecileri ülkelerine veya komşu ülkelere göndermesi ayrı bir komedi.

Bu duruma dikkat çekmek isteyen bir grup Fransız, sosyla medya hesaplarında paylaştıkları bir video yayınladı.

Mülteci dramını parodiyle gösterdiler

MÜLTECİ PARODİSİ

Videoda siyahi bir göçmen'in denizden çıkarak boğulmak üzere oluşu görlüyor. Kumsalda yatan mülteci, tam canını kurtarmanın mutluluğunu, yorgun ve bitkin düşmeyle birlikte yaşarken bir anda Fransız bir grubun adamın başına toplandığı görülüyor.

Mülteci dramını parodiyle gösterdiler VİDEO

Mülteci dramını parodiyle gösterdiler

Yerde yatan adamı ölü zanneden grup yanlarında taşıdığı sedyeye adamı koyarken, siyahi göçmen suyun üzerine bırakılarak ölümü karşısında "derin bir üzüntü" yaşıyor.

Mülteci dramını parodiyle gösterdiler

AVRUPA İKİ YÜZLÜLÜĞÜ

Mültecilere kucak açıyormuş, çözüm sunuyormuş gibi görünüp diper yandan da insanlığı hiçe sayarcasına göçmenleri umursamayan Avrupa devletlerini tam anlamıyla yansıtan video, sosyal medya hesaplarından çokça paylaşıldı.

Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline gelen bu video, Avrupa'nın tavrını gözler önüne seriyor.

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