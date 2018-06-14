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Mülteci kampında minikler de unutulmadı

TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) Beylikdüzü Temsilciliği ve Genç DERSİAD(Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği), Suriye’de bulunan mülteci kampına yardım eli uzattı.

Haber Merkezi | 14.06.2018 - 15:07..
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Doğu Guta’da yaşanan zulümden, evlerini, eşyalarını ve sevdiklerini geride bırakarak Suriye’de kurulan kampa sığınan ailelere Ramazan ayında 563 adet erzak kolisi dağıtıldı.

5 BİN ÇOCUĞA BAYRAM HEDİYESİ

5 bin çocuğa bayram hediyesi olarak ayakkabı, oyuncak ve şekerleme gönderen Genç DERSİAD ve TÜGVA, özellikle yetimlerin bulunduğu köyleri tercih etti.

Tügva Beylikdüzü İlçe Başkanı Talha Dolu ve Genç DERSİAD Başkanı Ömer Faruk Pehlivanoğlu yaptıkları ortak açıklamada daima din kardeşlerinin yanında olduklarının mesajını verdiler.

Mülteci kampında minikler de unutulmadı

"MİLLETİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

Ramazan ayında böyle bir yardıma vesile olmaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek; “Bizler ülkemizde hangi sınıftan olursak olalım, her ihtiyacımızı kolaylıkla karşılayabiliyoruz. Fakat yurtlarından, evlerinden edilmiş kardeşlerimiz, kamplarda yaşadıkları süreçte birçok ihtiyaçlarını dışardan gelen yardımlar ile karşılayabiliyorlar. Onları görmezden gelmek, tüm yükü devletimizin sırtına bırakmak ümmet şuuruna yakışır bir davranış değildir. Dünya mazlumlarına her koşulda sahip çıkan ülkemizle ve nerede bir ihtiyaç sahibi kardeşimiz varsa elini uzatmaktan kaçınmayan milletimizle gurur duyuyoruz.

Ayrıca yardım projemize canla başla destek veren başta Genç DERSİAD ve TÜGVA Beylikdüzü yönetim ekibi ve üyelerimize, katkı sağlayan işadamlarına ve tüm yardımsever dostlarımıza teşekkür ediyoruz. İçinde bulunduğumuz mübarek günler hatırına Yüce Allah’tan, tüm İslam âleminin zulümden kurtulmasını ve yurtlarına, evlerine geri dönmenin hayaliyle yaşayan savaş mağduru kardeşlerimizin tez zamanda mağduriyetlerinin sona ermesini diliyoruz.” ifadelerini kullandılar.

Mülteci kampında minikler de unutulmadı

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