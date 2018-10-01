ABD'li oyuncu Lindsay Lohan, Fransa’da ziyaret ettiği mülteci bir ailenin çocuklarını almayı teklif edince yumruklandı.

Mülteci sahiplenmek isteyen Lindsay Lohan dayak yedi ViDEO

İNSAN KAÇAKÇISI MUAMELESİ YAPTI

Türkiye ziyaretleriyle de gündeme gelen ABD’li yıldız Lindsay Lohan, Fransa’da ziyaret ettiği mülteci bir ailenin çocuklarını alıp götürmeyi teklif edince yumruk yedi.

Olayın görüntülerini sosyal medyadan canlı paylaşan 32 yaşındaki oyuncu, ısrarına rağmen çocuklarını ona vermeyen, Suriyeli olduğu tahmin edilen aileyi ‘insan kaçakçılığıyla’ suçladı. Bu sözlere sinirlenen anne ünlü oyuncunun suratına yumruk attı.

ŞOKE OLDU

Olay karşısında neye uğradığını şaşıran Lohan'ın gözleri yaşlarla doldu. Olayın ardından yayınını sonlandıran Lohan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.