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Mülteci sanıldı, PKK üyeliğinden yargılandığı ortaya çıktı

Muğla'da yasa dışı olarak Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan Şahcan T.'nin, PKK'ya üye olmak suçundan yargılandığı anlaşıldı.

DHA | 31.08.2018 - 17:48..
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Fethiye Sahil Güvenlik 65 Bot Komutanlığı'nın dün yaptığı operasyonda; 14'ü Filistin, 18'i Irak, 1'i Suriye ve 1'i Pakistan uyruklu olduklarını söyleyen 34 kaçak ile 3 organizatör yakalandı.

12 metrelik yelkenlide, Yunanistan'ın Rodos Adası yolunda, İblis Burnu'nun 3 mil açığında yakalanan grup, kıyıya getirildi. Topluluğun kimlik tespiti yapıldı.

Mülteci sanıldı, PKK üyeliğinden yargılandığı ortaya çıktı

Mülteci sanıldı, PKK üyeliğinden yargılandığı ortaya çıktı VİDEO

KENDİSİNİ IRAKLI OLARAK TANITTI

Fethiye Cumhuriyet Savcılığı, sahil güvenlik, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada, kaçaklar arasında bulunan ve kendini 'Iraklı' olarak tanıtan Şahcan T.'nin (43) bölücü terör örgütü PKK üyeliğinden yargılanmasının sürdüğü, ayrıca hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu ortaya çıktı.

Hakkari Yüksekovalı olduğu tespit edilen Şahcan T., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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