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Mülteciler kaderlerine terkedildi

Akdeniz'de boğulmak üzereyken kurtarılan mülteciler, İtalya ve Malta'nın insanlık dışı uygulamaları ile karşı karşıya kaldılar. Mültecilerin, iki ülkenin de limanına sığınması reddedildi.

Haber Merkezi | 11.06.2018 - 16:11..
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Mülteciler kaderlerine terkedildi

Libya açıklarında Cumartesi ve Pazar günü mülteci kurtarma operaysonları vardı. 6 ayrı operasyonlar 629 kişiyi Akdeniz sularından kurtaran gönüllüler, mültecileri yerleştirecek bir ülke bulamadı. Çünkü kıyı ülkelerinden İtalya ve Malta, limanlarını mültecilere açmayı reddetti.

Mülteciler kaderlerine terkedildi

MÜLTECİLER KADERLERİNE TERKEDİLDİ

Aralarında 123 refakatsiz çocuk, 11 bebek ve 7 hamile kadının da bulunduğu kafile iki gündür kurtarma botlarının içinde liman liman dolaşıyor. Şu ana kadar İtalya ve Malta mültecilere liman açma taleplerini reddederken, mülteciler adeta kaderlerine terkedildi.

Mülteciler kaderlerine terkedildi

Yardım görevlileri botlarda 2-3 gün yetecek kadar su, yiyecek ve ihtiyaç malzemesi bulunduğunu belirtirken, bu süre sonrasında da bir çözüm bulunamazsa ne olacağı ise bilinmiyor. Kapasitesinin çok üzerinde yolcu alan kurtarma botu 629 göçmen ve bir grup yardım görevlisiyle birlikte Akdeniz'de İtalya'ya 35, Malta'ya 27 deniz mili açıkta bekletiliyor.Mülteciler kaderlerine terkedildi

800 KİŞİ DAHA BEKLİYOR

Kurtarma botunun İtalyan limanlarına almama kararının ardından bugün de Akdeniz'de kurtarılan yaklaşık 800 kişiyi taşıyan başka bir gemiye de liman açılmayacağı belirtildi.

Mülteciler kaderlerine terkedildi

AB'DEN ÇAĞRI

Avrupa Birliği de denizin ortasında yaşanan bu drama kayıtsız kalmadı. AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İnsanların hayatı söz konusu. İtalyan ve Maltalı yetkililerin önceliği gemideki sığınmacıların ihtiyaç duydukları bakımı almasını sağlamak olmalıdır." dedi.

Mülteciler kaderlerine terkedildi

Malta ve İtalyan yetkililerle konuya ilişkin irtibat halinde olduklarını belirten Schinas, sığınmacıların gemiden en kısa sürede ve güvenli biçimde karaya çıkarılması gerektiğini ifade etti.

 

 

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