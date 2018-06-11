Mülteciler kaderlerine terkedildi

Libya açıklarında Cumartesi ve Pazar günü mülteci kurtarma operaysonları vardı. 6 ayrı operasyonlar 629 kişiyi Akdeniz sularından kurtaran gönüllüler, mültecileri yerleştirecek bir ülke bulamadı. Çünkü kıyı ülkelerinden İtalya ve Malta, limanlarını mültecilere açmayı reddetti.

MÜLTECİLER KADERLERİNE TERKEDİLDİ

Aralarında 123 refakatsiz çocuk, 11 bebek ve 7 hamile kadının da bulunduğu kafile iki gündür kurtarma botlarının içinde liman liman dolaşıyor. Şu ana kadar İtalya ve Malta mültecilere liman açma taleplerini reddederken, mülteciler adeta kaderlerine terkedildi.

Yardım görevlileri botlarda 2-3 gün yetecek kadar su, yiyecek ve ihtiyaç malzemesi bulunduğunu belirtirken, bu süre sonrasında da bir çözüm bulunamazsa ne olacağı ise bilinmiyor. Kapasitesinin çok üzerinde yolcu alan kurtarma botu 629 göçmen ve bir grup yardım görevlisiyle birlikte Akdeniz'de İtalya'ya 35, Malta'ya 27 deniz mili açıkta bekletiliyor.

800 KİŞİ DAHA BEKLİYOR

Kurtarma botunun İtalyan limanlarına almama kararının ardından bugün de Akdeniz'de kurtarılan yaklaşık 800 kişiyi taşıyan başka bir gemiye de liman açılmayacağı belirtildi.

AB'DEN ÇAĞRI

Avrupa Birliği de denizin ortasında yaşanan bu drama kayıtsız kalmadı. AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İnsanların hayatı söz konusu. İtalyan ve Maltalı yetkililerin önceliği gemideki sığınmacıların ihtiyaç duydukları bakımı almasını sağlamak olmalıdır." dedi.

Malta ve İtalyan yetkililerle konuya ilişkin irtibat halinde olduklarını belirten Schinas, sığınmacıların gemiden en kısa sürede ve güvenli biçimde karaya çıkarılması gerektiğini ifade etti.