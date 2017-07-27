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Mültecilerden 'Almanya'ya gitmek istiyoruz' eylemi

AB'nin, Yunanistan’daki sığınmacıları diğer üye ülkelere yerleştirme planında başarısız olunca, mülteciler rotayı Almanya'ya çevirdi.

27.07.2017 - 10:35
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Mültecilerden 'Almanya'ya gitmek istiyoruz' eylemi

Avrupa Birliği, İtalya ve Yunanistan'dan toplam 160 bin sığınmacının Eylül 2017'ye kadar diğer AB ülkelerine yerleştirilmesi kararı almış olmasına rağmen şimdiye kadar sadece 24 bin 676 sığınmacıya yeni bir ülke bulabildi.

MÜLTECİLER ALMANYA'YA GİTMEK İSTİYOR

Bu gelişmeden sonra Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya gelen mülteciler Almanya'ya gitmek istediklerini belirterek eylem yaptı.

Sloganlar eşliğinde yürüyen mülteciler hep bir ağızdan "Where are you going" sorusuna "Germany" diye cevap verdi.

Yunanistan'daki mülteciler Almanya'ya gitmek istiyor

Mültecilerden 'Almanya'ya gitmek istiyoruz' eylemi

Mültecilerden 'Almanya'ya gitmek istiyoruz' eylemi

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