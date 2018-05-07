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Mültecilere Alman olmak öğretilecek

Almanya'da Hristiyan Birlik partileri, mülteci çocuklara Almanya'nın değer ve yükümlülüklerini öğretmek için ders verilmesini istiyor.

Haber Merkezi | 07.05.2018 - 17:06..
  1. Haberler
  2. Avrupa

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Almanya'da Hristiyan Birlik partilerinin Federal Meclis ve eyalet parlamentoları grup başkanları, mülteci çocuklarına Almanya genelinde "Değerler Dersi" verilmesinin zorunlu kılınmasını talep ediyor.

"Rheinische Post" gazetesinin haberine göre Bavyera ve Hessen eyalet başbakanları Volker Bouffier ve Markus Söder tarafından desteklenen girişimin Frankfurt'taki Birlik partileri eyalet parlamento grup başkanları buluşmasında imzaya açılması bekleniyor.

ALMAN OLMAYI ÖĞRETECEKLER

Parlamento grup başkanlarının taslağında "Almanya'da kalacak olanların entegrasyonu sadece toplumsal barışın korunması açısından ivedilik taşımaz. Bunun için dil öğrenme arzusunun yanı sıra mültecilere Alman hukuk devletinin değerlerini ve temel kurallarını öğretmek amacıyla bütün Almanya'da hukuk devleti sınıfları açılmalı ya da ‘Değerler Dersi' verilmelidir." deniyor.

ALMANYA'NIN GÖÇ POLİTİKASI

Taslakta "dil ve değerler öğreniminin okula devam zorunluluğundan önce başlatılmasının entegrasyonun vazgeçilmez şartı olduğu" ifadesine de yer veriliyor. Taslakta ayrıca "Bu suretle mültecilerin Alman değerler ve hukuk devletinde yönlerini belirleyebilmelerinin, aynı zamanda da Alman hukuk devletinin çizdiği sınır ve yükümlülükleri öğrenmelerinin sağlanabileceği" kaydedildi.

Hristiyan Birlik partileri parlamento grup başkanları toplantısına Başbakan Angela Merkel'in de katılması bekleniyor. Buluşmanın başlıca gündem maddesini mülteci ve göç politikaları oluşturuyor.

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