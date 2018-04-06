Antalya'da sabaha karşı İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı Organize Suçlar ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ile Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovanlık Mahallesi ormanlık alanda Afganistan uyruklu mültecilerin olduğu istihbaratı üzerine bölgede çalışma başlattı.

262 MÜLTECİ BULUNDU

Ekipler, sabah saatlerinde ormanlık alanda aralarında çocukların da bulunduğu 102 Afgan mülteciyi araçlarla Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.

Akşam saatlerinde ise yine Kovanlık Mahallesi Onmaz mevkiinde Pakistanlı oldukları öğrenilen yaklaşık 160 kişilik bir mülteci grubu daha yakalandı. Grubu ormanlık alanda gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi.

Mültecileri İstanbul diye Antalya'da indirdiler VİDEO



"ŞU TEPENİN ARKASI İSTANBUL" DİYEREK İNDİRDİLER

Mültecilerin İran sınırından Türkiye’ye giriş yaptığı ve tır kasasında İstanbul’a gitmek için yola çıktığı belirlendi. Döşemealtı’daki ormanlık alana sabah geldiklerinde, arama kontrol noktasını gören insan kaçakçılarının "İstanbul’a geldik. Şimdi sizi burada indireceğiz, şu tepenin arkası İstanbul" diyerek, mültecileri bırakıp gittikleri belirlendi. İnsan tacirlerinin mültecilerden Yunanistan’a götürmek için 3 bin ile 9 bin dolar aldığı öğrenildi.