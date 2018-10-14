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Mültecileri taşıyan sürücü: Fren boşalınca duramadım

22 mültecinin hayatını kaybettiği kazada sürücü mucizevi bir şekilde kurtuldu.

AA | 14.10.2018 - 15:04..
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Mültecileri taşıyan sürücü: Fren boşalınca duramadım

Aydın'dan İzmir yönüne ilerleyen kamyon, Menderes ilçesinde yoldan çıkarak Değirmençay'a devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

19'U OLAY YERİNDE, 3'Ü HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 19 kişi olay yerinde, 3'ü ise kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan 13 yaralının tedavileri ise devam ediyor.

Mültecileri taşıyan sürücü: Fren boşalınca duramadım

Öte yandan kamyon sürücüsünün ehliyetinin B sınıfı olduğu, kamyon kullanmak için gereken ehliyete sahip olmadığı öğrenildi.

YARALI SÜRÜCÜNÜN İLK İFADESİ

Kazada yaralanan ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Yılmaz'ın (35) kamyonun sürücüsü olduğu belirlendi.

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi ViDEO

Mültecileri taşıyan sürücü: Fren boşalınca duramadım

Yılmaz tedavi gördüğü hastanede polise verdiği ilk ifadesinde düzensiz göçmenleri Aydın'ın Söke ilçesinden aldığını ifade etti.

İzmir'e yaklaştığında karşısına beyaz bir otomobilin çıktığını ileri süren Yılmaz, "Frene bastım, fren boşalınca duramadım. Manevra yaptım, dereye devrildik." ifadelerini kullandı.

Mültecileri taşıyan sürücü: Fren boşalınca duramadım

"BENİM TELEFONUMDAN BİRKAÇ YERİ ARADI"

Kaza sonrası yaralı sürücüyü otomobiline aldığını anlatan Mehmet Eker, İzmir yönüne ilerlerken yol kenarında bir kişinin kendisini durdurmak istediğini belirterek, şunları kaydetti: "Hava yeni aydınlanıyordu. Yol kenarında birisi el kol işaretiyle beni durdurmak istedi. Önce durmak istemedim. İleride durdum. Güvenmediğim için aracın kapılarını kilitledim. Adam yanıma geldi, 'kaza yaptım, yaralıyım' dedi. Yolda benim telefonumdan birkaç yeri aradı. Cevap veren olmadı." diye konuştu.

Mültecileri taşıyan sürücü: Fren boşalınca duramadım

"BİZ ÖYLE BİRİNİ TANIMIYORUZ DEDİ"

Kendisini Mustafa Yılmaz olarak tanıtan kişinin Yeşilyurt'taki hastaneye gitmek istediğini söylediğini aktaran Eker, "Bir taksi durağında inmek istedi Karabağlar'da. Ben de yoluma devam ettim. Daha sonra aradığı numaralardan birisi beni aradı. Ben durumu anlattım. 'Biz öyle birini tanımıyoruz' dedi. Nerede olduğumu sordu, 'İzmir'deyiz' dedim. Ben ona sordum, 'Mersin'deyim' dedi." ifadesini kullandı.

Mültecileri taşıyan sürücü: Fren boşalınca duramadım

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