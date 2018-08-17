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Mumyalama formülü ortaya çıktı

Mısır'da mumyalama esnasında kullanılan formül ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 17.08.2018 - 10:41..
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Antik Mısır’da mumyalama işlemi sırasında kullanılan sıvının formülü deşifre edildi. BBC'ye konuşan York Üniversitesi'nden arkeolog Dr. Stephen Buckley, araştırmanın mumyalamada kullanılan sıvının araştırılması ile başladıklarını aktardı.

Mumyalama formülü ortaya çıktı

"DAHA ÖNCE BÖYLESİ OLMAMIŞTI"

Dr. Buckley, "Herkesin bildiği mumyalama sürecinin kökenlerini kimyasal olarak bu kadar mükemmel bir şekilde gösteren bir mumya daha önce olmamıştı" dedi. Mumyalamada kullanılan sıvı, susam olduğu tahmin bir bitki yağı, hasırotu düşünülen balsam türü bir bitki, akasya olabilecek bir bitki ve kökten elde edilmiş zamk ve kozalaklı bir ağaçtan aldığı zannedilen bir tür reçineden oluşmakta. Bütün bu bileşenler yağın içinde karıştırıldığında reçine içindeki anti-bakteriyel özelliğiyle bedenin çürümesini engelliyor". dedi

Mumyalama formülü ortaya çıktı

"MÖ 4000 YILINDA OLDUĞUNU TESPİT ETTİK"

Dr.Buckley "Birkaç yıl önce mumyaları sarmakta kullanılan Antik Mısır tekstillerinden parçalar alıp bunları kimyasal olarak inceledikten sonra İngiltere'de yer alan Bolton Müzesi'nde bulunan kumaşların MÖ 4000 yılından kalma olduğunu tespit ettik" açıklamasında bulundu.

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