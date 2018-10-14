Münbiç için ABD ile ortak eğitimler sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Münbiç'te gelecek dönemde icrası planlanan müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimler devam ediyor.

ORTAK TATBİKATLAR

Münbiç operasyonu masada bulunurken TSK'nın ABD ile ortak çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında ortak eğitim programları yürütülüyor.

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Münbiç'te gelecek dönemde icrası planlanan müşterek devriye faaliyetlerine yönelik yürütülen ortak eğitimlere ilişkin görseller, TSK'nın sosyal paylaşım hesabından paylaşıldıTSK'nın sosyal paylaşım hesabından, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Münbiç'te gelecek dönemde icrası planlanan müşterek devriye faaliyetlerine yönelik yürütülen ortak eğitimlere ilişkin görseller paylaşıldı.