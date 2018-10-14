taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.872
Euro
6.78955
Altın
1217.05
Borsa
96657.42
Gram Altın
229.851

Münbiç için ABD ile ortak eğitimler sürüyor

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Münbiç'te gelecek dönemde icrası planlanan müşterek devriye faaliyetlerine yönelik yürütülen ortak eğitimlere ilişkin görselleri TSK paylaştı.

Haber Merkezi | 14.10.2018 - 12:20..
  1. Haberler
  2. Dünya
Münbiç için ABD ile ortak eğitimler sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Münbiç'te gelecek dönemde icrası planlanan müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimler devam ediyor.

Münbiç için ABD ile ortak eğitimler sürüyor

ORTAK TATBİKATLAR

Münbiç operasyonu masada bulunurken TSK'nın ABD ile ortak çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında ortak eğitim programları yürütülüyor.

Münbiç için ABD ile ortak eğitimler sürüyor

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Münbiç'te gelecek dönemde icrası planlanan müşterek devriye faaliyetlerine yönelik yürütülen ortak eğitimlere ilişkin görseller, TSK'nın sosyal paylaşım hesabından paylaşıldıTSK'nın sosyal paylaşım hesabından, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Münbiç'te gelecek dönemde icrası planlanan müşterek devriye faaliyetlerine yönelik yürütülen ortak eğitimlere ilişkin görseller paylaşıldı.

Paylaşımda, Türk ve ABD askerlerinin eğitim sırasındaki fotoğraflarına yer verildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran yerli Lamborghini Murcielago üretti

İran yerli Lamborghini Murcielago üretti

287
Gaziantep'te ABD askerleriyle ortak çalışma

Gaziantep'te ABD askerleriyle ortak çalışma

184
Merve Boluğur Bebek'te ev bakarken görüntülendi

Merve Boluğur Bebek'te ev bakarken görüntülendi

113
Arda Türkiye'den özür dileyecek

Arda Türkiye'den özür dileyecek

170
3 yiyen Almanlar Cüneyt Çakır'ı sorumlu tutuyor

3 yiyen Almanlar Cüneyt Çakır'ı sorumlu tutuyor

65
İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi

89
Fatih Terim'in TL yorumu: Hakkınızı yedirtmem

Fatih Terim'in TL yorumu: Hakkınızı yedirtmem

199
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM