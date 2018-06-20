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Münbiçli kabileden Türkiye'ye destek

Münbiç kabilelerinden Bekare, Türk askerinin Münbiç'teki varlığını desteklediklerini belirterek, Türkiye'den, anlaşmanın hızla uygulanması için ABD'ye baskı yapmasını talep etti.

AA | 20.06.2018 - 11:44..
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Münbiçli kabileden Türkiye'ye destek

Bekare kabilesinin yazılı açıklamasında, "Münbiç merkez ve kırsalında tüm Bekare kabilesine bağlı aşiretler Türkiye'nin Münbiç'te ABD ile varılan anlaşmanın garantörü olarak askeri müdahalesini destekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

"TÜRKLER SİVİLLERİ KORUYACAKTIR"

Açıklamada, "Türk müdahalesi bölgede güvenlik sağlayarak sivilleri koruyacaktır ve altyapıyı tekrar inşa edecektir." ifadesine yer verildi.

Kabilenin açıklamasında ayrıca, "Türkiye'den anlaşmanın uygulamasını hızlandırmasını ve terör örgütü YPG/PKK'yı çıkararak yönetimi Münbiçlilere teslim etmek için ABD'ye baskı yapmasını istiyoruz." ifadesine yer verildi.

Münbiç nüfusunun yüzde 90'ı Araplardan oluşuyor. İlçede Araplar aşiretler halinde yaşıyor. Birkaç aşiretin birleşmesiyle kabileler oluşuyor.

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