Münbiç'te bayrak savaşı

TSK ve ÖSO’nun birlikte yürüttüğü Fırat Kalkanı Oparasyonu’nda El Bab’ın DEAŞ’tan temizlenmesinden sonra sıra Münbiç’e geldi. ÖSO güçleri, El Bab’ı Münbiç’e bağlayan karayolunda hızla ilerlemeye başladı ve onlarca köyü YPG/PYD’nin elinden aldı.

ABD BAYRAKLI ZIRHLI ARAÇLAR

YPG/PYD sahada direnemeyince önce ABD bayraklı zırhlılar ile bölgede poz verildi. Hemen akabinde ise YPG/PYD arasına tampon olması için Esad’a bağlı rejim güçleri bölgeye davet edildi. Esad ile hareket eden Rusya’dan ise bu davete olumlu cevap geldi.

RUS BAYRAKLARI ÇEKİLDİ

YPG/PYD tarafından Münbiç’in batısındaki köylerin rejime bırakılmasından sonra ilk hareketlilik dün yaşandı. Rusya’ya ait insani yardım konvoyu, Rus zırhlıların eşliğinde Münbiç’e giriş yaptı. Rus konvoyu halay ve zılgıtlarla karşılandı. Münbiç Askeri Meclisi’nin yanına da Rusya Federasyonu’nun bayrağı çekildi.

ÖSO VE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

TSK’nın desteğindeki ÖSO da askeri hareketinde hız kesmedi. YPG/PYD güçleri ile çarpışarak ilerledi. Hatta Münbiç yolunda ele geçirdikleri bir köye hem kendi hem de Türk bayrağını astılar. Bu fotoğrafı da sosyal medyada paylaştılar.

ABD: RUSYA'DAN HABERİMİZ YOK

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile Rusya arasında yapılan Münbiç anlaşmasının bir parçası olmadıklarını bildirdi. Pentagon Sözcüsü Jeff Davis, yaptığı açıklamada, “Rusya Hükümeti Münbiç yakınlarında yapılacak bir nakil konusunda bizi haberdar etti ancak DSG ile Rusya arasında yapılan hiçbir anlaşma hakkında bilgilendirilmedik. Bu nedenle de bu anlaşmanın bir parçası değiliz” ifadelerini kullandı.

FRANSIZ VE İNGİLİZ ÜSLERİ DE VAR

Güvenlik uzmanları Münbiç’te şu anda ABD, Rusya, Türkiye ve rejim askerilerinin dışında İran askerinin de bulunduğunu belirtiyor. Ayrıca Fransa ve İngiltere’nin askeri üssünün bulunması ise dikkat çekici bir başka nokta.