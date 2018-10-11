Münbiç'te beton tünel yapımı

Erzurum'da, 2015 yılında halsizlik şikayeti ile gittiği hastanede 'lenf bezi kanseri' teşhisi konulan ve 4 kez kemoterapi alan adam grip çıktı.

Rusya Savunma Bakanlığı, terör örgütü DAEŞ'in batılı ülkelerin sorumsuzluğundan dolayı kimyasal silah elde ettiğini savundu.

Ankara'da alkollü olduğu belirtilen bir genç, ailesiyle kavga ettikten sonra benzin dökerek aracını ateşe verdi.

Papua Yeni Gine'nin Yeni Britanya Adası'nda meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından bazı bölgeler için tsunami uyarısı yapıldı.

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Antalya'da memurları darbeden aile tutuklandı

Antalya'da icra memuru Yasin Çapan ve avukat katibi Süleyman Avcı, haciz işlemi için evine gittikleri Fatma K. ile çocukları tarafından darp edildi.