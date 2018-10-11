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Münbiç'te beton tünel yapımı

Afrin'de teröristlere çimento desteğinde bulunan Fransız beton şirketi, Münbiç için de harekete geçti.

Haber Merkezi | 11.10.2018 - 07:31..
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Münbiç'te beton tünel yapımı

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlayıp bölgede huzur ve barış ortamını sağlamak için harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'i teröristlerden temizledi.

AFRİN TÜNELLERİ

Bölgede ilerlemeye başlayan Mehmetçik'in karşısına betondan yapılmış tüneller çıktı

Çimentoların bölgeye Fransız şirketi tarafından gönderildiği belirlendi.

MÜNBİÇ'E DE YAPIYORLAR

Münbiç'te TSK'ın operasyonuna karşı hendekler kazmaya başlayan teröristler, yine Fransız şirketinden destek alarak bölgede beton tüneller yapmaya başladığı bölgeden gelen bilgiler arasında.

Münbiç'te beton tünel yapımı

FRANSIZ FABRİKASI VE AMERİKA ÜSSÜ

NATO standarlarının üzerinde yapılan tünellerin yapımı için destek sağlayan Fransız şirketi Lafarge'ın fabrikası örgütün işgal altında tuttuğu Kobani'de.

36°32'28"N 38°35'6"E koordinatlarında yer alan çimento fabrikasının yanında ise Amerika üssü var.

Münbiç'te beton tünel yapımı

Münbiç'te beton tünel yapımı

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