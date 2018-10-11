Münbiç'te beton tünel yapımı

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlayıp bölgede huzur ve barış ortamını sağlamak için harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'i teröristlerden temizledi.
AFRİN TÜNELLERİ
Bölgede ilerlemeye başlayan Mehmetçik'in karşısına betondan yapılmış tüneller çıktı
Çimentoların bölgeye Fransız şirketi tarafından gönderildiği belirlendi.
MÜNBİÇ'E DE YAPIYORLAR
Münbiç'te TSK'ın operasyonuna karşı hendekler kazmaya başlayan teröristler, yine Fransız şirketinden destek alarak bölgede beton tüneller yapmaya başladığı bölgeden gelen bilgiler arasında.
FRANSIZ FABRİKASI VE AMERİKA ÜSSÜ
NATO standarlarının üzerinde yapılan tünellerin yapımı için destek sağlayan Fransız şirketi Lafarge'ın fabrikası örgütün işgal altında tuttuğu Kobani'de.
36°32'28"N 38°35'6"E koordinatlarında yer alan çimento fabrikasının yanında ise Amerika üssü var.