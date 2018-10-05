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Münbiç'te hendekler kazıldı

Türkiye'nin operasyon sinyali verdiği Münbiç kent merkezinin çevresinin tamamı hendeklerle çevrildi.

Haber Merkezi | 05.10.2018 - 12:01..
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Münbiç'te hendekler kazıldı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kalesi konusunda olan Münbiç'te korku ikliminin hakim olduğu ortaya çıktı. Korkunun kaynağı ise Mehmetçik.

Terör örgütü YPG hendek kazmaya başladı. Türkiye'nin Münbiç'e operasyonu öncesi teröristler kent merkezini çevirdi.

Münbiç'te hendekler kazıldı

MÜNBİÇ ÇEVRESİNE HENDEK

Daha önce Mehmetçik'e karşı direnebilmek için hendek ve çukur siyaseti güden PKK, Münbiç'te de alışılagelmiş bir tavırla aynı yöntemleri uygulamaya çalışıyor. Türkiye'nin sınırötesi terör operasyonlarına karşı panik içinde hazırlık yapan YPG'li teröristler Münbiç çevresine kazdıkları hendekler ile Mehmetçik'ten korunmaya çalışıyor.

Münbiç'te hendekler kazıldı ViDEO

Münbiç'te hendekler kazıldı

TERÖRİSTLERİ AYNI SON BEKLİYOR

Daha önce Diyarbakır Sur ile Hakkari Cizre'de de aynı yöntemleri uygulamaya çalışan PKK'ya Mehmetçik tokadını atmış, bölücü ve terör faaliyetlerinin kökünü kazımıştı. Münbiç operasyonlarının da masada olduğu şu günlerde YPG'lileri her ne kadar savunma hazırlıkları yapsa da kaçınılmaz son yine onları bekleyecek.

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