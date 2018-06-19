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Münbiç'ten sonra sıra Kobani, Kamışlı ve Haseke'de

Başbakan Yıldırım, TSK'nın Münbiç'e girmesinin ardından PYD/PKK'dan temizlenecek yeni terör yuvalarını açıkladı.

AA | 19.06.2018 - 14:17..
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Münbiç'ten sonra sıra Kobani, Kamışlı ve Haseke'de

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ABD ile yapılan diplomatik temaslar sonrası PKK/PYD'li teröristlerin bulunduğu Münbiç'te devriye gezmeye başladı. Teröristleri Münbiç'in dışına iten bu hamle Türkiye için terörle mücadelede önemli bir kazanım.

Ancak Türkiye son bir terörist kalmayıncaya kadar mücadele etmeye devam ediyor. Henüz Münbiç'e dün girilmişken diğer terör yuvaları için hedefler şimdiden belirlendi.

"BUNDAN SONRAKİ HEDEF O BÖLGELERİ DE GÜVENLİ HALE GETİRMEK"

Başbakan Binali Yıldırım konuyla ilgili olarak bugün bir açıklama yaparak, "Kobani, Kamışlı, Haseke bu bölgelerde de maalesef şu anda PKK'nın uzantısı PYD/YPG ciddi anlamda ABD'nin de silah desteğiyle güçlü duruma geldi. Bundan sonraki hedef, o bölgeleri de güvenli bölge haline getirmek." dedi

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