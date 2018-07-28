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Münih Havalimanı'nda güvenlik alarmı

Almanya Münih Havalimanı'nda bir kadın güvenlik ve pasaport kontrollerini yaptırmak istemeyince havalimanındaki bazı bölümler kapandı. Uçuşlar ertelendi.

Haber Merkezi | 28.07.2018 - 15:35..
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Münih Havalimanı'nda güvenlik alarmı

Münih Havalimanı; bir kadının güvenlik kontrolünden geçmek istememesiyle birlikte bir anda kaosun içinde kaldı. Uçuşlar iptal oldu, uzun kuyruklar oluşturan yolcular mağdur oldu.

Münih Havalimanı'nda güvenlik alarmı

MÜNİH POLİSİ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI YOLCULAR MAĞDUR OLDU

Münih polisi, terör olayından şüphelenince havalimanında bazı terminalleri kapattı. Yapılan açıklamada Terminal 2'de olduğu tahmin edilen kadın arandı, ancak bulunamadı.

Münih Havalimanı'nda güvenlik alarmı VİDEO

Münih Havalimanı'nda güvenlik alarmı

UÇUŞLAR ERTELENDİ

Uçuşlar ertelendi. Yapılan aramanın ardından kadın bulunamamasına rağmen Terminal 2 tekrar hizmete açıldı.

Münih Havalimanı'nda güvenlik alarmı

HAVALİMANINDA YERLERDE YATANLAR OLDU

Uçuşların ertelenmesiyle mağdur olan yolcuların havalimanında yerlerde yattığı da görüldü. Polis uçuşların ertelenmesine neden olan kadını arıyor.

Münih Havalimanı'nda güvenlik alarmı

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