Münih Havalimanı; bir kadının güvenlik kontrolünden geçmek istememesiyle birlikte bir anda kaosun içinde kaldı. Uçuşlar iptal oldu, uzun kuyruklar oluşturan yolcular mağdur oldu.

MÜNİH POLİSİ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI YOLCULAR MAĞDUR OLDU

Münih polisi, terör olayından şüphelenince havalimanında bazı terminalleri kapattı. Yapılan açıklamada Terminal 2'de olduğu tahmin edilen kadın arandı, ancak bulunamadı.

Münih Havalimanı'nda güvenlik alarmı VİDEO

UÇUŞLAR ERTELENDİ

Uçuşlar ertelendi. Yapılan aramanın ardından kadın bulunamamasına rağmen Terminal 2 tekrar hizmete açıldı.

HAVALİMANINDA YERLERDE YATANLAR OLDU

Uçuşların ertelenmesiyle mağdur olan yolcuların havalimanında yerlerde yattığı da görüldü. Polis uçuşların ertelenmesine neden olan kadını arıyor.