Münih Havalimanı'nın genişletilmesi ertelendi

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki koalisyon hükümeti ortaklarından Hür Seçmenler Partisi’nin istememesi nedeniyle Münih Havalimanı’nı 3. pist ile genişletme projesi 2023’e kadar ertelendi.

YILLIK KAPASİTE 53 MİLYON

Geçen yıl yaklaşık 44 milyon yolcuya hizmet veren havalimanı, 1992’de hizmete açıldı. Bu yılın 9 ayında 35 milyondan fazla yolcuya hizmet veren havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 53 milyon olarak hesaplanıyor.

REFERANDUMDAN HAYIR ÇIKMIŞTI

Havalimanına yapılmak istenen 3. pist için 2012’de referandum yapılmış ve katılanların yüzde 54'ü piste karşı çıkmıştı. Referandum sonrası hiçbir eyalet hükümeti, projeyi tamamlamaya cesaret edememişti.

DESTEKLEYENLER EKONOMİ İÇİN GEREKLİ DİYOR

Havalimanının genişletilmesine karşı çıkanlar, çevre kirliliği ve uçak gürültüsünü sebep gösterirken, projeyi destekleyenler, bölgenin ekonomik gelişimini sürdürmesi için 3. pistin gerekli olduğunu savunuyor.