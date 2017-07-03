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Münih'te Kültürler Festivali’nde Türk bayrağına tepki

Almanya'nın Münih kentinde, 1 Temmuz günü kutlanan geleneksel Kültürler Festivali’nde bayrak krizi yaşandı.

03.07.2017 - 09:22
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Festivalde sahne alan ÜÇ BEŞ KİŞİ derneğinin Zeki Bekar yönetimindeki 'Çocuk Saz Okulu' grubu, logosunda olan Türk bayrağı yüzünden sahneden indirildi.

Münih'te Kültürler Festivali’nde Türk bayrağına tepki

APAR TOPAR SAHNEDEN İNDİRİLDİLER

Program gereği 40 dakika sahnede kalması gereken 10 kişilik çocuk grubu, ikinci parçasının sonunda, Münih Yabancılar Meclisi Başkanı Dimitrina Lang tarafından verilen talimat ile ikinci parçanın sonunda sunucu tarafından kendilerine teşekkür edilerek, apar topar sahneden indirildi.

Münih'te Kültürler Festivali’nde Türk bayrağına tepki VİDEO

Münih'te Kültürler Festivali’nde Türk bayrağına tepki

GEREKÇE LOGODAKİ TÜRK BAYRAĞINA GELEN TEPKİLER

Yaşananları “Bu ayrımcılığın ve ırkçılığın bir çeşididir.” diye nitelendiren Yabancılar Meclisi üyesi ve ÜÇ BEŞ KİŞİ Sözcüsü Levent Ekiz, Yabancılar Meclisi Başkanı Dimitrina Lang’ın gerekçe olarak logodaki Türk bayrağına tepkiler gelmesini gösterdiğini söyledi.

Dimitrina Lang’ın bu nedenle programı hemen bitirdiğini kaydeden Ekiz, yaşananları inanılmaz, ırkçı ve ayrımcı bir yaklaşım olarak nitelendirdi.

Münih'te Kültürler Festivali’nde Türk bayrağına tepki

KİMLİKLERİN YASAKLANDIĞI ENTERNASYONAL BİR KÜLTÜRLER FESTİVALİ KUTLANIYOR

Ekiz,"Benim için inanılması çok zor bir olay. Bu ayrımcılığın ve ırkçılığın bir çeşididir. Bizler, Münih'in çocukları olarak eğlenmeye geldik. Resmi olarak kaydımızı yaptırdık. Logomuzda bayrağımızın yer aldığını herkes biliyor. Ben Yabancılar Meclisi üyesiyim. Bunda politize edecek bir şey yok. Kimliğimizi, yüzümüzü göstermede ne sakınca olabilir. Burada kimliklerin yasaklandığı enternasyonal bir Kültürler festivali kutlanıyor. Kimsenin kimseyi kimliği veya geldiği yer yüzünden sorgulama hakkı yok. Özellikle Yabancılar Meclisi başkanı olan, Dimitrina Lang'ın hiç yok. Türkiye'ye karşı bu aşırı tepkiler bitmeli. Eğer artık bu nefret, çocukları bile bu denli dışlıyorsa, durum vahimdir” dedi.

Münih'te Kültürler Festivali’nde Türk bayrağına tepki

ÇOCUKLAR AĞLADI

Haftalarca çalıştıkları programdan adeta zorla indirilen çocukların gözyaşlarını tutamadığını kaydeden Levent Ekiz, "Bizden şarkı söyleyip sahne almamızı istiyorlar ama kimliğimizi gizleme şartı ile. Çocuklar bu programa çok hazırlandılar, büyük haksızlık yapıldı.” diye konuştu.

Münih'te Kültürler Festivali’nde Türk bayrağına tepki

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