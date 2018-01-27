Münir Özkul adı Muratpaşa’nın kreşinde yaşayacak

Muratpaşa Belediyesi’nin ‘Okul Öncesi Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır’ anlayışla Dutlubahçe, Ermenek ve Konuksever Mahalleleri’nde hizmete açtığı sosyal kreş ve gündüz bakımevlerine bir yenisini Bayındır Mahallesi’nde ekliyor.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VERİLECEK

Mart ayı içerisinde açılışı gerçekleşmesi planlanan, sosyo-ekonomik ve psikolojik yoksunluk içerisinde bulunan ailelerin 36-72 ay arası çocuklarına iyi bir okul öncesi eğitim vermeyi hedefliyor.

MÜNİR ÖZKUL'UN İSMİ VERİLECEK

100 öğrenci kapasitesi bulunacak kreşte 5 derslik ve 2 uyku odası bulunuyor. Bayındır Park içinde inşaatı devam eden kreşe 5 Ocak’ta hayata veda eden Hababam Sınıfı’nın ‘Mahmut Hoca’sı Münir Özkul adı verilecek.