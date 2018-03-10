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Münir Özkul Kreşi 20 Mart’ta açılıyor

Muratpaşa Belediyesi’nin 5 derslik ve 2 uyku odasıyla 100 öğrenci kapasiteli Bayındır Mahallesi Münir Özkul Kreşi 20 Mart Salı hizmete sunuluyor.

İHA | 10.03.2018 - 11:39..
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Dutlubahçe, Ermenek ve Konuksever Mahalleleri’nde sosyal kreşler hizmete açan Muratpaşa Belediyesi, Bayındır Mahallesi’ndeki kreş çalışmalarının son aşamasına geldi.

Münir Özkul Kreşi 20 Mart’ta açılıyor

20 MART'TA AÇILACAK

5 Ocak’ta hayata veda eden Hababam Sınıfı’nın ‘Mahmut Hoca’sı Münir Özkul’un adını taşıyacak kreş, 100 öğrenci kapasitesine sahip. 5 derslik ve 2 uyku odasının yer aldığı kreş, 20 Mart Salı günü kapılarını açamaya hazırlanıyor. Çalışmaların son aşamaya geldiği kreşin bahçesine çocuk oyun grupları yerleştirildi.

Münir Özkul Kreşi 20 Mart’ta açılıyor

36- 72 AY ARASI ÇOCUKLAR KABUL EDİLİYOR

Kayıtların halen devam ettiği Münir Özkul Kreşi’ne Muratpaşa’da ikamet eden öncelikli tek ebeveynli ailelerin çocukları, şehit ve gazi çocukları olmak üzere, sosyo-ekonomik ya/ya da psikolojik yetersizlik durumu tespit edilen ailelerin 36-72 ay arası yaş grubundaki çocukları kabul ediliyor.

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