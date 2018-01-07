Münir Özkul'un heykeli yapılacak

Kepez Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Mahmut Hoca" karakteri ile tanınan Türk sinemasının duayeni Münir Özkul'un hatıralarına Esentepe Amir Ateş Semt Konağı'nda oluşturulan "Hababam Sınıfı Müzesi" ev sahipliği yapacak.
DERİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Hababam Sınıfı" filminin unutulmaz Mahmut Hoca karakteri Münir Özkul'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.
Tütüncü, Türk sinemasının unutulmaz oyuncuları Münir Özkul ile Kemal Sunal ve Tarık Akan'ın silikon heykellerinin Esentepe Amir Ateş Semt Konağı'nda oluşturulan "Hababam Sınıfı Müzesi"nde yer alacağını kaydetti.