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Münster saldırganı aşırı sağcı Alman çıktı

Minibüsü kalabalığın üzerine sürerek 3 kişinin ölümüne neden olan saldırganın Alman vatandaşı olduğu ve aşırı sağcı gruplarla ilişkisi olduğu belirtildi.

AA | 08.04.2018 - 00:36..
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Münster saldırganı aşırı sağcı Alman çıktı

Almanya’nın Kuzen Ren Vestfalya eyaletine bağlı Münster kentinde saat 15. 30 sıralarında kullandığı trasporter minibüsle yayalara ve kafenin bahçesinde oturanların üzerine aracını süren kişinin Alman vatandaşı 48 yaşındaki Jens R. olduğu açıklandı.

Kuzey Ren Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul saldırganın Almanya’nın Sauerlend bölgesinden bir Alman olduğunu olayın çok yönlü olarak araştırıldığını söyledi. Saldırıda, saldırganla birlikte 3 kişi hayatını kaybettiğini, 6'sı ağır olmak üzere 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

Münster saldırganı aşırı sağcı Alman çıktı

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Münster polis sözcüsü Andreas Bode ise gazetecilere yaptığı açıklamada, araç sürücüsünün olayın ardından intihar ettiğini söyledi.

SALDIRGAN AŞIRI SAĞCIYDI İDDİASI

Yerel basında çıkan haberlere göre saldırganın ırkçı gruplarla ilişkisi olduğu iddia edildi.

AVRUPA BİRLİĞİ VE NATO'DAN TAZİYELER

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, düşüncelerinin saldırı kurbanları ve yakınlarıyla olduğunu belirterek "Münster'le birlikte biz de yastayız." ifadelerini kullandı.

Yaralılara acil şifa dileyen Juncker, bu tür zor durumlarda müdahale eden ekiplere ise teşekkürlerini sundu.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de düşüncelerinin Münster saldırısından etkilenenlerle olduğunu kaydederek kurbanların yakınlarına başsağlığı diledi.

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